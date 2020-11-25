25.11.2020 (16:14)

В Минобороны России подвели итоги Международной конференции по возвращению сирийских беженцев, прошедшей в Дамаске 11–12 ноября

Выступление генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Прежде чем открыть сегодняшнее заседание, хочу обратиться к нашим сирийским друзьям и выразить глубочайшие соболезнования от российской стороны в связи с кончиной заместителя председателя Совета министров, министра иностранных дел и эмигрантов Сирийской Арабской Республики господина Валида Аль-Муаллема. Он был достойнейшим гражданином своей страны, истинным патриотом, который внес огромный вклад в отстаивание национальных интересов на международной арене, а также в развитие двусторонних отношений между Россией и Сирией.

Уважаемые товарищи!

Сегодня проводим очередное совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии, на котором подведем итоги проведенной 11–12 ноября 2020 года в Дамаске Международной конференции по возвращению сирийских беженцев.

С особым удовлетворением отмечаем, что в нашем мероприятии уже традиционно принимают участие представители ООН. Благодарю резидента-координатора Организации Объединенных Наций в Сирийской Арабской Республике господина Имрана Ризу, который на прошедшем форуме в Дамаске представлял структуры Всемирной организации, за участие в сегодняшнем заседании. Рад приветствовать главу делегации Международного Комитета Красного Креста в Сирии господина Филипа Шпёрри.

Отдельно хотелось бы выразить большую благодарность президенту Сирийской Арабской Республики доктору Башару Асаду и всему сирийскому правительству за приложенные ими усилия по организации столь масштабного и важного не только для Сирии, но и для всего Ближневосточного региона международного гуманитарного форума.

Конференция проведена на самом высоком организационном уровне как с точки зрения детального планирования и обеспечения всех мероприятий, предусмотренных программой форума, так и с точки зрения обеспечения безопасности.

Несмотря на развернутую Соединенными Штатами Америки и их европейскими союзниками беспрецедентную кампанию по бойкотированию конференции, обеспечен достойный представительский уровень ее участников. Все это позволило делегатам форума обменяться мнениями по широкому спектру гуманитарных вопросов, решение которых требует скоординированных усилий мирового сообщества.

Участие в конференции 27 государств продемонстрировало их реальную заинтересованность в скорейшем политическом урегулировании конфликта и разрешении гуманитарных проблем в Сирии. Вызывает сожаление, что ряд стран, желавших принять участие в мероприятиях форума, не смогли преодолеть оказываемое западными странами давление и направить своих представителей в Дамаск.

Считаем, что руководство США в очередной раз показало свое лицемерие и приверженность двойным стандартам, когда надуманные принципы и конъюнктурные интересы ставятся по приоритету выше гуманитарных вопросов сохранения жизни и здоровья простых людей.

Признавая важную роль США в возможности разрешения проблем региона, Сирия и Россия предоставили американской стороне возможности дамасской площадки с высоким статусом и экспертным представительством для участия в совместной работе. В ответ получен отказ и необоснованная критика тех, кто действительно содействует возвращению сирийских граждан на родину.

Указанные действия США по блокированию исключительно гуманитарных инициатив свидетельствуют только об одном — стремлении как можно дольше сохранять очаги напряженности в этой стране для обоснования своего незаконного нахождения на территории Сирии и дальнейшего расхищения природных ресурсов суверенного сирийского государства.

Напоминаем, что возвращение сирийских беженцев на родину важно не только для Дамаска, но и для всех стран, испытывающих большую нагрузку из-за присутствия на их территории миллионов граждан Сирии. Мешая процессу добровольного возвращения беженцев, страны Запада, что называется «стреляют себе в ногу», искусственно создавая дополнительные проблемы для своих же граждан.

Хочу обратить внимание, что все участники форума позитивно восприняли сирийскую инициативу о проведении в Дамаске международной конференции, направленной на возвращение своих граждан на родину, и отметили ее актуальность. Результаты состоявшегося форума получили высокую оценку профильных структур Организации Объединенных Наций, признавших конференцию успешным гуманитарным мероприятием.

Приветствуем последовательную и конструктивную позицию Международного Комитета Красного Креста, одной из немногих гуманитарных организаций, не поддавшейся давлению и принявшей полноценное участие в работе форума. Роль данной организации в решении гуманитарных проблем на всей территории Сирийской Арабской Республики сложно переоценить.

Отмечаем проводимую эффективную работу представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца при активном взаимодействии с сирийскими властями и российским Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в решении гуманитарных проблем на подконтрольной законному правительству Сирии территории.

На форуме были представлены результаты по всем направлениям деятельности в решении задач по возвращению беженцев, которые являются национальным приоритетом для сирийского правительства. Участники конференции обсудили основные причины, препятствующие возвращению на родину сирийских беженцев, и наметили дальнейшие совместные шаги по созданию необходимых условий для возвращения перемещенных лиц, включая оказание им гуманитарной помощи и преодоление пандемии COVID-19.

Приветствуем призыв Организации Объединенных Наций к властям государств, на территории которых находятся беженцы, наладить сотрудничество с сирийским руководством для свободного и безопасного их возвращения в соответствии с международными нормами и активном участии профильных структур Всемирной организации в данной работе.

Представители российских федеральных органов исполнительной власти заключили с сирийскими партнерами соглашения по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества. Подписаны меморандумы о взаимопонимании в сфере образования, здравоохранения, а также развития жилищного строительства, что особенно актуально в условиях дефицита жилья, уничтоженного в результате боевых действий. Обозначена необходимость развития сотрудничества в области коммуникаций, информационных технологий, науки, экономики, торговли, фармацевтического производства и медицинского оборудования.

Хочу подчеркнуть, что несмотря на противодействие со стороны стран Запада, все поставленные цели конференции достигнуты. До международной общественности доведена объективная информация о реальной ситуации с сирийскими беженцами, а проживающим за рубежом сирийцам направлен четкий сигнал о том, что их ждут на родине.

Конференция стала логическим продолжением слаженной и скоординированной работы межведомственных координационных штабов России и Сирии, которые обеспечивают реализацию всего комплекса мероприятий по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни в стране. В результате согласованных усилий российской и сирийской сторон на сегодняшний день в родные места уже вернулись более 2 млн 192 тыс. сирийских граждан, из них свыше 1 млн 335 тыс. внутренне перемещенных лиц и более 857 тыс. беженцев из-за рубежа.

При этом поддерживается положительная динамика восстановления инфраструктуры, социальных объектов и разрушенного сельского хозяйства. Участники конференции смогли лично убедиться в создании достойных условий проживания для возвращающихся в родные места сирийцев. Организованные сирийским правительством в рамках конференции мероприятия, в том числе посещение центра временного размещения беженцев «Хирджила», беседы с его жителями, осмотр медицинского пункта, школы, мест приема пищи, распределение гуманитарной помощи, показали беспочвенность обвинений в адрес руководства Сирии в том, что работа по возвращению беженцев якобы не соответствует принципам Организации Объединенных Наций. Безопасное, добровольное и достойное возвращение сирийцев обеспечивается в полном объеме.

Уверены, что реализация принятых решений будет способствовать приданию нового импульса процессу внутрисирийского политического урегулирования и позволит сделать очередной шаг на пути постконфликтного восстановления республики.

Проведение форума стало первым элементом координации международных усилий по реальному решению проблемы возвращения сирийских граждан из-за рубежа. В этой связи полностью поддерживаем инициативу ливанской стороны о проведении подобной конференции на территории Ливана и готовы оказать содействие в ее организации.

Также для скорейшего возвращения сирийских граждан из соседних с Сирией стран, прежде всего из Турции и Иордании, необходимы новые инициативы и поиск совместных решений по самым сложным вопросам. Уверен, что развитие взаимодействия по данным направлениям, прежде всего будет в интересах простых граждан и позволит сдвинуть процессы возвращения беженцев из этих стран.

Уважаемые товарищи, благодарю вас за совместную работу. Несмотря на все объективные трудности, мы увидели, что у нашей инициативы много союзников, которым небезразлична судьба сирийского народа. Сейчас очень важно не останавливаться на достигнутом, а выработанные дальнейшие совместные шаги необходимо переводить в практическую плоскость.

Прошу представителей российских федеральных органов исполнительной власти, которые в рамках конференции провели с сирийскими партнерами серию рабочих встреч и консультаций по расширению сотрудничества, а также переговоры по восстановлению социально-значимых объектов и объектов культурного наследия страны, активизировать работу по подписанию соответствующих соглашений между правительствами Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики.

А по уже действующим межправительственным соглашениям и меморандумам следовать тем срокам и обязательствам, которые определены дорожными картами по их реализации.

Хочу обратиться к представителю уважаемой Организации Объединенных Наций с призывом задействовать свой потенциал для решения гуманитарных проблем на всей территории Сирии. Вы все своими глазами видели, как много сделано сирийским правительством для возвращения своих граждан на родину и какие проблемы еще остаются в Сирии.

Призываем все мировое сообщество к активизации процесса возвращения сирийских граждан на родину, отмене противозаконных и античеловеческих санкций против сирийского народа и эффективному содействию в восстановлении Сирийской Арабской Республики.

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