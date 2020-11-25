25.11.2020 (15:58)

В штабе Балтийского флота в Калининграде прошла встреча с делегацией ВМС Индии

В Калининграде в рамках визита индийской военной делегации под руководством военно-морского атташе при Посольстве Республики Индия в Российской Федерации коммодора Маниша Чадха состоялась протокольная встреча с командующим Балтийским флотом адмиралом Александром Носатовым.

На встрече в штабе Балтийского флота российская и индийская стороны обсудили вопросы военно-морского сотрудничества двух стран в сфере совместных учений в море.

Командующий Балтийским флотом отметил высокий уровень подготовки военных моряков ВМС Индии в рамках совместного российско-индийского военно-морского учения антипиратской направленности «Индра-2019», которое прошло в декабре 2019 года в Индийском океане.

В свою очередь коммодор Маниш Чадха сказал, что уровень взаимодействия флотов России и Индии очень высок и требует дальнейшего развития. В ходе обмена мнениями индийская сторона выразила желание провести совместные учения флотов двух стран в Балтийском море и принять участие в мероприятиях празднования Дня Военно-Морского Флота России.

В ходе встречи военно-морской атташе при Посольстве Республики Индия в Российской Федерации представил командующему Балтийским флотом руководителя группы наблюдения за строительством кораблей для ВМС Индии на судостроительных предприятиях России капитана 1 ранга Самиира Мохана Шарму.

На встрече российская и индийская делегации обсудили взаимодействие двух стран в вопросах проведения строительства боевых кораблей для ВМС Индии на российских верфях, а также их испытаний, которые проводятся в морских полигонах Балтийского флота.

В настоящее время на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» для ВМС Индии заложены два фрегата «Тушил» и «Тамала».

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