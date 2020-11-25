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25.11.2020 (15:23)

В Севастопольском Доме офицеров флота открылась выставка, посвящённая 100-летию окончания Гражданской войны и Русского исхода из Крыма

Сегодня в Екатерининском зале Севастопольского Дома офицеров Черноморского флота открылась передвижная выставка «То, что я должен сказать…», посвящённая 100-летию окончания Гражданской войны и Русского исхода из Крыма.

На выставке представлены уникальные документы и артефакты из фондов ведущих федеральных музеев, архивов, а также частных собраний. Визуальный ряд акцентирует внимание на исторических событиях того времени.

В числе наиболее ценных экспонатов представлен Андреевский флаг, под которым русская эскадра уходила из Крыма, в настоящее время хранящийся в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга.

Одним из экспонатов является знамя лейб-гвардии Финляндского полка, увезённое генералом Яковом Слащёвым в эмиграцию на ледоколе «Илья Муромец» и возвращённое в Россию его сослуживцем — последним хранителем полкового знамени.

На выставке также можно будет увидеть самодельный флаг, под которым русские солдаты и матросы возвратились из изгнания в Советскую Россию.

Организаторами выставки стали Благотворительный фонд актеров и Государственный центральный музей современной истории России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Выставка будет открыта до 6 декабря.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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