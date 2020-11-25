25.11.2020 (14:54)
На заседании Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям рассказали о достижениях 2020 года
Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров сообщил, что одной из особенностей работы Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям в 2020 году стало расширение взаимодействия в сфере инновационной деятельности между военным ведомством и Фондом перспективных исследований.
Для эффективного развития и внедрения в интересах Минобороны России передовых технических решений и инновационных технологий, организована совместная работа по отбору и сопровождению инновационных проектов. В настоящее время ГУНИД МО РФ сопровождаются девять проектов фонда.
Продолжается работа по расширению задач взаимодействия между Министерством обороны и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В частности, по организации инновационной деятельности.
В 2020 году сформирована Межведомственная рабочая группа по вопросам взаимодействия при проведении научных исследований и разработок в области обеспечения обороны и безопасности государства.
Осуществляется работа по привлечению организаций высшего образования для проведения совместных исследований и разработок на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА», а также проводятся мероприятия по отбору талантливых студентов для прохождения военной службы в технополисе.
В настоящее время в целях организации проведения совместных исследований на базе ВИТ «ЭРА» заключены соглашения с 30 образовательными организациями, подведомственными Минобрнауки России.
Генерал-майор Андрей Гончаров также отметил, что основная работа Комиссии проводится экспертными группами органов военного управления. Именно слаженная работа экспертов позволяет обеспечить эффективную работу Комиссии и значительно сократить процесс создания инициативных разработок от идеи до их внедрения.