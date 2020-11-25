25.11.2020 (14:35)

На вооружение Новороссийского десантно-штурмового соединения ВДВ поступил батальонный комплект новейшей боевой техники БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка»

Сегодня на территории гвардейского десантно-штурмового соединения (горного) в Новороссийске под руководством заместителя командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Наримана Тимергазина состоялся торжественный ритуал передачи новейших образцов военной техники личному составу гвардейского Кубанского казачьего десантно-штурмового полка.

В состав батальонного комплекта входит около 40 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

В торжественной обстановке с участием представителей командования ВДВ, военнослужащих гвардейского соединения, администрации Новороссийска, а также ветеранов части новая техника передана военнослужащим одного из десантно-штурмовых батальонов прославленного полка.

Все военнослужащие подразделения, получившего новую технику, прошли двухмесячный курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения в Омске на базе 242-го учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск).

«Данные образцы плавающие и не имеющие аналогов по своим характеристикам, в разы легче танков и немногим уступают в огневой мощи, а в скорости, маневренности и запасе хода во многом превосходят», — заявил в ходе церемонии передачи вооружения заместитель командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман Тимергазин.

Помощник командира полка по работе с верующими военнослужащими иерей Михаил Францев совершил чин освещения боевой техники.

Оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей подразделений ВДВ, а реализация заданий государственного оборонного заказа в интересах Воздушно-десантных войск позволяет повысить долю новых и модернизированных образцов.

Всего за прошедший период 2020 года ВДВ получили более 250 единиц современного бронетанкового вооружения и техники, в том числе боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также свыше 100 единиц различной автомобильной техники, включая специальные бронеавтомобили.

Справочно:

БМД-4М — новейшая скоростная плавающая гусеничная машина, оснащенная самыми современными высокотехнологичными системами вооружения. С появлением этих машин боевые и огневые возможности подразделений существенно увеличатся. Основное вооружение БМД-4М включает 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты «Аркан», 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет.

БТР-МДМ «Ракушка» — российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. «Ракушка» предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.

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