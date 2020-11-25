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25.11.2020 (15:00)

В соединении дальней авиации прошли практические занятия по армейской тактической стрельбе

В соединении дальней авиации в Саратовской области прошла комплексная практическая тренировка с военнослужащими всех категорий по армейской тактической стрельбе.

В ходе динамических розыгрышей опытным инструкторским составом были показаны и отработаны основные действия по условному поражению заданных целей из штатного оружия, стоящего на вооружении подразделений, автоматов АК-74М и пистолетов Макарова (ПМ)

На базе спортивного зала для участников тренировки были смоделированы различные ситуации, в которых в дальнейшем военнослужащим необходимо будет отработать свое мастерство.

«Уникальность данных занятий заключается в том, что при выполнении упражнений чередуется мишенная обстановка, возникают препятствия, стрелок меняет положение тела, происходит перезарядка оружия и мена огневых позиций. К примеру, летчики и штурманы учатся вести огонь по противнику при приземлении после катапультирования. Подготовка идет к реальной обстановке боя, в которой они могут оказаться. Когда не будет времени на долгие размышления, решение придется принимать мгновенно, а действовать автоматически, почти интуитивно», - сообщил командир соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Одним из основных условий выполнения упреждения в армейской тактической стрельбе является наличие полной экипировки у участников соревнования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация , ВВС
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