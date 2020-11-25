25.11.2020 (12:42)

В Минобороны России прошло итоговое заседание Комиссии по инновационным проектам и технологиям

В Москве под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Павла Попова прошло итоговое заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам

и технологиям.

Выступая с приветственным словом к участникам заседания, генерал армии Павел Попов отметил, что в 2020 году велась активная работа по упрощению механизмов и сокращению сроков внедрения передовых разработок, выполняемых предприятиями в инициативном порядке. Разработаны и введены в действие нормативные документы Минобороны России по организации процесса открытия инициативных работ.

Так, в рамках работы Комиссии приобретает свою значимость проведение военно-технических экспериментов по отработке перспективных технологий, а также подтверждению характеристик перспективных образцов военной и специальной техники, разработанных организациями в инициативном порядке.

В 2020 году организовано проведение двух военно-технических экспериментов в интересах Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил, а также осуществлены апробации инновационных разработок в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».

«Одной из основных площадок по проведению военно-технических экспериментов и апробации результатов инновационных проектов стал Военный инновационный технополис «ЭРА», — добавил генерал армии Павел Попов, подчеркнув, что об эффективности работы Комиссии свидетельствует и увеличение количества инициативных разработок, отобранных для реализации в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

За последние четыре года их общее количество увеличилось более чем в 10 раз. По итогам года актуализирован Перечень инициативных работ, выполняемых организациями в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, который в настоящее время содержит более двухсот инициативных разработок.



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