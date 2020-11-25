25.11.2020 (13:20)

Комиссии Балтийского флота проверят готовность полигонов, соединений и воинских частей к новому учебному году

Выездные комиссии Балтийского флота проведут проверку готовности соединений и воинских частей флота к новому учебному году, который начнется 1 декабря.

Особое внимание будет уделено вопросам, связанным с адаптацией молодого пополнения осеннего призыва к военной службе, их социально-бытовой обеспеченности, а также реализации комплекса мер по профилактике распространения вирусных заболеваний среди военнослужащих и гражданского персонала и сохранению их здоровья в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, рабочие группы оценят состояние полигонов, объектов материально-технической базы, вооружения и военной техники.

На данный момент, в целях организации учебного процесса в новом учебном году на флотских полигонах подготовлено более 300 объектов для огневой подготовки, вождения боевых машин, а также тактической и специальной подготовкам.

Силами полигонных команд изготовлено более 200 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты условного противника.

На полигонах также созданы учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения, а также ряд других инженерных сооружений для проверки знаний и умений военнослужащих преодолевать созданные заграждения и естественные природные препятствия.

В зимнем периоде обучения на полигонах Балтийского флота спланировано проведение около двадцати крупных учений различного уровня с привлечением танковых и мотострелковых подразделений, соединения ПВО и связи, артиллерии, разведки.

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