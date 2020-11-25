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25.11.2020 (12:59)

Модернизированный понтонно-мостовой парк получили инженеры ЦВО

Модернизированный понтонно-мостовой парк на базе автомобилей КамАЗ поступил на вооружение инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Современная модификация парка состоит из 36 единиц автомобильной техники: береговые и речные звенья на базе автомобилей КамАЗ-53501, комплекты оперативного развертывания временных дорог, взамен устаревших «выстилок», а также буксирно-моторные катера БМК-460 на базе новых автомобилей КамАЗ-63501. Понтонно-мостовой парк предназначен для устройства паромных и мостовых переправ через водные преграды на пути движения войск.

Полк, формирование которого завершится до конца ноября, будет выполнять задачи инженерного обеспечения транзитных перевозок и перегруппировки войск в Сибири. В составе вновь сформированной воинской части инженерно-саперный, понтонно-переправочный, инженерно-технический батальоны и подразделения обеспечения.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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