25.11.2020 (12:45)

В Красноярском крае горные стрелки проходят курс выживания

В учебном центре военно-спортивной подготовки «Ергаки» Центрального военного округа, дислоцированного в предгорье Западного Саяна в Красноярском крае, подразделения горной мотострелковой бригады проходят обучение по горной и высокогорной подготовке с курсом выживания в дикой природе.

Военнослужащие в полной боевой экипировке, с альпийским снаряжением, с использованием горных лыж и снегоступов приступили к суточному перевальному походу с восхождением на вершины пиков Птица и Спящий Саян, длина маршрута около 20 километров с набором высоты до 3000 метров.

В ходе прохождения маршрута военнослужащие отработают выход по координатам в назначенную точку, преодоление скального ледяного участка, спуск и подъём на горных лыжах, оборудование засады и условное уничтожение противника, оказание первой медицинской помощи и эвакуация пострадавшего при необходимости. Кроме того, особенностью «выживания» станет оборудование зимнего жилища «иглу» для ночлега в предгорье. Во время суточного похода военнослужащих сопровождают опытные инструкторы учебного центра, которые являются профессионалами по ски-альпинизму, ориентированию в горах и тайге. По окончании курса выживания военнослужащие пройдут комплекс реабилитационных мероприятий по быстрому восстановлению организма и конструктивного положительного воздействия на их психологическое состояние.

Учебный центр «Ергаки» расположен в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря. Ежегодно он принимает более 600 военнослужащих, которые занимаются по программам горной и горнолыжной подготовки, а также отрабатывают совместные действия с экипажами армейской авиации, для которой подобраны высокогорные вертолетные площадки.

Кроме того, на территории центра размещён универсальный спортивный комплекс, в котором находится реабилитационно-оздоровительный комплекс - специально оборудованное помещение, в котором создаются условия соляной пещеры (спелеошахты), фитобочки, галокамера, бассейн, хамам, тренажерный зал.

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