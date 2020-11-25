25.11.2020 (12:33)

Командующий войсками ЮВО прибыл в 150-ю мотострелковую дивизию для проверки готовности соединения к новому учебному году

В 150-ю мотострелковую дивизию 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Ростовской области, для проверки готовности к новому учебному году прибыл командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

Офицеры штаба округа в составе рабочей группы под руководством командующего войсками ЮВО оценят выполнение командованием соединения плана мероприятий подготовительного периода. В ходе рабочей поездки будет проверена готовность вооружения и военной техники к эксплуатации в зимних условиях, состояние учебно-материальной базы в учебных классах, на приказарменной территории, а также на полигонах Кадамовский и Кузьминский.

Особое внимание при проверке будет уделено уровню профессиональной подготовки должностных лиц пунктов управления соединения и подчиненных воинских частей, способности их использовать в полном объеме технические возможности новейших автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5, принятых на вооружение во второй половине текущего года.

Кроме того, офицерами штаба ЮВО будет проведена проверка организации учебного процесса в подразделениях подготовки военнослужащих, призванных этой осенью. Все новобранцы в соединениях и воинских частях ЮВО до принятия Военной присяги проходят экспериментальный курс, включающий начальную, общевойсковую и одиночную военную подготовку.

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