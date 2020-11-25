25.11.2020 (12:17)

Командующий войсками ЮВО поздравил военных журналистов окружной газеты «Военный вестник Юга России» со 101-й годовщиной со дня образования

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников поздравил военных журналистов окружной газеты «Военный вестник Юга России» со 101-й годовщиной со дня образования.

«Вот уже более века наша боевая газета нога в ногу шагает в одном строю с Южным военным округом», – приветствовал генерал армии творческий коллектив старейшего военного издания.

«Журналистский костяк окружной газеты составляют офицеры запаса, имеющие бесценный опыт работы в условиях вооруженных конфликтов на территории республик Северного Кавказа и Закавказья», – отметил командующий.

«Сегодня окружная газета достойно продолжает доблестные традиции и является зеркалом насыщенных боевых будней Южного военного округа», – отметил А.Дворников.

По завершении командующий ЮВО пожелал военным журналистам неиссякаемого вдохновения, новых идей и ярких творческих свершений.

Справочно:

Первый номер газеты «Военный вестник Юга России» вышел 25 ноября 1919 года. Название газеты менялось несколько раз: «Красный кавалерист», «За мир и труд», «Красное знамя» и, наконец, «Военный вестник юга России».

Газета распространяется в 15 субъектах Российской Федерации, на территории которых дислоцируются войска ЮВО, а также на российских военных базах на территории республик Абхазия, Армения и Южная Осетия.

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