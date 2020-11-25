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25.11.2020 (12:08)

Дозаправку в воздухе отработали лётчики армии ВВС и ПВО ВВО в Хабаровском крае

В Хабаровском крае летчики истребительной авиации объединения Восточного военного округа провели дозаправку боевых самолетов в воздухе.

К выполнению одного из самых сложных элементов летной подготовки привлекались летчики сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-30СМ и новейших многоцелевых истребителей Су-35С авиачастей армии ВВС и ПВО ВВО из Хабаровского и Забайкальского краев.

Дозаправка проводилась от авиационного танкера Ил-78 Воздушно-космических сил России на скорости до 500 км/час.

После взлёта истребители собирались в точке сбора на определенной высоте, где происходила их дозаправка.

Отдельным лётно-тактическим заданием для лётчиков было выполнение фигур высшего пилотажа во время полёта.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , ВВС
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