25.11.2020 (11:40)

Саблисты ЦСКА стали призерами Всероссийского рейтингового турнира по фехтованию в Новогорске

В Центре фехтования Ильгара Мамедова в Новогорске прошли Всероссийские рейтинговые соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин. Армейские спортсмены завоевали две бронзовые награды.

Виктория Ковалева стала обладательницей бронзовой награды Всероссийских рейтинговых соревнований по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин. В полуфинале турнира армейская саблистка уступила Валерии Большаковой, представляющей Азербайджан – 14:15. И в итоге завершила выступления на третьем месте.

Выиграла соревнования Светлана Шевелева, победившая в финале Большакову – 15:8. Обладательницей еще одной бронзовой награды стала еще одна представительница Азербайджана Анна Башта, которая уступила в полуфинале Шевелевой со счетом 11:15.

Еще одну бронзовую награду на этом турнире завоевал армеец Василий Ширшов. В полуфинальной встрече он уступил будущему победителю турнира Илье Моторину – 14:15.

Второе место занял Дмитрий Даниленко, проигравший в финале Моторину со счетом 12:15. Обладателем второй «бронзы» стал Кирилл Тюлюков, в полуфинале он уступил Даниленко – 11:15.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице