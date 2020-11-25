25.11.2020 (11:21)

Армейские спортсмены завоевали еще три награды на чемпионате Европы по скалолазанию

Второй соревновательный день чемпионата Европы по скалолазанию завершился финалами среди мужчин и женщин в боулдеринге. Скалолазы ЦСКА стали обладателями полного комплекта наград.

Свой первый чемпионский титул во взрослых международных соревнованиях завоевала Виктория Мешкова. Борьба между армейской спортсменкой и бельгийкой Хлоей Колье, занявшей вторую ступень пьедестала почета, развернулась острая и яркая. На первом маршруте обе спортсменки добрались до топов к исходу первой минуты. На втором маршруте Виктории понадобилась дополнительная попытка, на третьем – представительница Бельгии воспользовалась тремя попытками вместо двух попыток скалолазки ЦСКА. Шесть против шести на топах у соперниц, Виктория, потратив на одну попытку меньше на зонах, стала обладателем золотой награды.

Третий результат показала представительница Сербии Стася Гейо.

Серебряным призером мужских соревнований в боулдеринге прапорщик Сергей Лужецкий. Армеец сделал топ на первой трассе, а на трех других взял по зоне – 1t3z.

Замкнул тройку лидеров в этих соревнованиях одноклубник Сергея, младший сержант Николай Яриловец, которому не покорилась лишь одна трасса.

«Золото» на счету Йернея Крюдера из Словении.

Яриловец и Лужецкий являются многоборцами и ведут борьбу не только за медали Чемпионата Европы, но и за олимпийские лицензии, которые будут разыграны в последний день турнира.

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