25.11.2020 (11:05)

Экипаж спасательного судна «Коммуна» совершает переход из Новороссийска в Севастополь с глубоководным аппаратом АС-28 на борту

Экипаж старейшего спасательного судна «Коммуна» Черноморского флота (ЧФ) осуществляет переход в пункт базирования Севастополь после приёма на борт глубоководного аппарата АС-28 в Новороссийской военно-морской базе.

Аппарат АС-28 ранее прибыл железнодорожным транспортом в Новороссийск из Санкт-Петербурга, где на одном из судоремонтных заводов прошла его модернизация.

После разгрузки АС-28 с железнодорожной платформы специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ ЧФ подготовили аппарат и спустили при помощи крана на воду, после чего экипаж «Коммуны» поднял аппарат на борт.

Спасательное судно «Коммуна» является штатным носителем глубоководного аппарата АС-28.

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Глубоководный аппарат АС-28 прошёл модернизацию и плановый ремонт, в ходе которого на него были установлены современные системы управления движением, обновлённая звуко-подводная связь и аппаратура видеонаблюдения.