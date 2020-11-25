25.11.2020 (11:05)
Экипаж спасательного судна «Коммуна» совершает переход из Новороссийска в Севастополь с глубоководным аппаратом АС-28 на борту
Экипаж старейшего спасательного судна «Коммуна» Черноморского флота (ЧФ) осуществляет переход в пункт базирования Севастополь после приёма на борт глубоководного аппарата АС-28 в Новороссийской военно-морской базе.
Аппарат АС-28 ранее прибыл железнодорожным транспортом в Новороссийск из Санкт-Петербурга, где на одном из судоремонтных заводов прошла его модернизация.
После разгрузки АС-28 с железнодорожной платформы специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ ЧФ подготовили аппарат и спустили при помощи крана на воду, после чего экипаж «Коммуны» поднял аппарат на борт.
Спасательное судно «Коммуна» является штатным носителем глубоководного аппарата АС-28.Глубоководный аппарат АС-28 прошёл модернизацию и плановый ремонт, в ходе которого на него были установлены современные системы управления движением, обновлённая звуко-подводная связь и аппаратура видеонаблюдения.
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