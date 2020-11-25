25.11.2020 (11:00)

Медицинский отряд ВВО окажет помощь населению в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Медицинский отряд ВВО окажет помощь населению в Нагорном Карабахе

Для организации медицинского обеспечения миротворческого контингента Российской Федерации и оказания медицинской помощи местному населению в Нагорный Карабах перебрасываются силы и средства медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа.

В состав отряда входят врачи, средний и младший медицинский персонал, которые будут находиться в постоянной готовности к оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи.

Подразделение совершило марш из пункта постоянной дислокации в аэропорт Хабаровск-Новый и приступило к погрузке личного состава медицинского отряда, автомобильной техники, медицинского оборудования и материальных средств в самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.

Переброска подразделений медотряда в район выполнения задач осуществляется комбинированным способом с задействованием самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации.

Первые два самолета Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорный Карабах, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый.

Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств.

Справочно :

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице