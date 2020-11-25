25.11.2020 (10:23)

Две современные лаборатории обеспечивают работу в мобильном госпитале ЦВО в Хакасии

Две современные мобильные лаборатории развёрнуты специалистами медицинской службы Центрального военного округа (ЦВО) для оказания помощи гражданскому населению Республики Хакасия в мобильном госпитале в г. Черногорске.

Лаборатории оснащены самым современными оборудованием, на вооружении аппараты для диагностирования ковидной инфекции, проведения общего клинического и биохимического исследования крови. Работа специалистов обеспечивает своевременное диагностирование и более качественные назначения для лечения пациентов. «Для своевременной диагностики новой коронавирусной инфекции у пациентов, поступающих на лечение в военно-полевой инфекционный госпиталь, развернута мобильная лаборатория, предназначенная для быстрого выявления РНК коронавируса в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени из мазков, взятых со слизистой носоглотки пациента. В среднем за сутки лаборатория способна выполнять до 150 исследований», - отметил заместитель начальника мобильного госпиталя майор медицинской службы Ярослав Дырда.

Мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, помимо лабораторий, здесь развернуты отделения анестезиологии и интенсивной терапии, инфекционное отделение, которые оснащены аппаратами ИВЛ, рентген аппаратом, и другим медицинским оборудованием, необходимым для лечения инфекционных заболеваний. В госпитале оказывают помощь 61 врачей и младших медицинских специалистов Центрального военного округа.

На сегодняшний день на долечивание в госпиталь поступило около 100 жителей республики, из них более 70 выписано с отрицательным анализом ПЦР. Прием пациентов осуществляется из 6 больниц с результатами компьютерной томографии и подтвержденным диагнозом на ковидную инфекцию. На территории мобильного госпиталя прием пациентов ведется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, им оказывается все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

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