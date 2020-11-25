25.11.2020 (09:45)

Военные медики на 25% увеличили количество мест в центре респираторной поддержки пациентов с COVID-19 в Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России совместно с медицинским персоналом курганских больниц развернули дополнительные койки, оснащенные дыхательными станциями, и на 25 процентов увеличили количество мест в центре респираторной поддержки пациентов с COVID-19 в Курганской области.

Военные специалисты перераспределили врачебные группы и совместно с медицинским персоналом больниц оборудовали дополнительные места в центре респираторной поддержи для оказания помощи наиболее тяжелым категориям пациентов с новой коронавирусной инфекцией, у которых наблюдается развитие острой дыхательной недостаточности. Дополнительные койки оснащены оборудованием для инвазивной и неинвазивной респираторной поддержки - аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и мониторами, которые непрерывно отслеживают жизненно важные показатели состояния пациента.

Использование новых мест позволяет увеличить количество пациентов с тяжелой формой COVID-19, проходящих лечение под наблюдением военных реаниматологов в респираторном центре до 40 человек. Они будут получать кислородную поддержку в палатах, оборудованных аппаратами ИВЛ и высокопоточной оксигенации, что повысит эффективность лечения и число благоприятных исходов кислородной терапии.

Сводный медицинский отряд Минобороны России продолжает оказывать помощь пациентам и медицинским специалистам Курганской области. Он состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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