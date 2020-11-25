25.11.2020 (08:53)

Республиканский сборный пункт в Дагестане отправил в войска ВС РФ команды призывников из нескольких субъектов

В ходе осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу с республиканского сборного пункта Республики Дагестан для прохождения службы в Вооружённых Силах Российской Федерации (ВС РФ) сформировано и отправлено в войска более 10 сборных команд призывников из нескольких субъектов РФ.

Республиканский сборный пункт в ходе выполнения мероприятий комплектует команды призывников не только из граждан Республики Дагестан. В этом году прибывают в Махачкалу на сборный пункт призывники из республик Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Чеченской Республики и Ингушетии. Новобранцы в составе сборных команд отправляются к местам дислокации соединений и воинских частей железнодорожным транспортом и авиацией.

Все команды призывников, прибывающие из других субъектов в Дагестан, в обязательном порядке походят экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию на сборном пункте. В настоящее время заболевших среди новобранцев выявлено не было. Все призывники обеспечиваются медицинскими масками, перчатками и средствами личной гигиены.

Всего в ходе осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу военным комиссариатом Республики Дагестан уже призвано и отправлено к метам прохождения службы около 2,5 тыс. граждан призывного возраста.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице