25.11.2020 (08:49)

В рамках морской десантной подготовки с молодым пополнением морпехов КФл прошло занятие по борьбе за живучесть десантного корабля

С военнослужащими десантно-штурмовых подразделений морской пехоты прошло специальное занятие в рамках морской десантной подготовки в учебно-тренировочном комплексе (УТК) Каспийской флотилии (КФл).

Занятия проводились в помещениях, имитирующих отсеки десантного корабля. Аварийные партии отработали порядок действий при возникновении пожара и ликвидацию пробоин с откачкой поступающей заборной воды. На УТК была создана реальная обстановка, при которой происходит фактическое возгорание и поступление воды под различным давлением.

Также морские пехотинцы изучили средства коллективного спасения на десантных кораблях, произвели экипировку в специальные костюмы, а в бассейне тренировали эвакуацию в спасательный плот.

В учениях по борьбе за живучесть приняли участие более 50 морпехов КФл, большинство из них прибыли на военную службу по контракту в сентябре текущего года, и впервые ликвидировали очаги возгорания и герметизировали аварийный отсек.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице