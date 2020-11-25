25.11.2020 (08:46)
В мотострелковое соединение ЮВО в Ставропольском крае поступили передвижные бани
В мотострелковое соединение 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае поступили две новейшие передвижные полевые бани ППБ-32 ВУ для обеспечения санитарной гигиены в полевых условиях.
Полевая баня ППБ-32 ВУ предназначена для помывки личного состава, находящегося в полевых условиях вне пункта постоянной дислокации.
В автономном режиме без дозаправки баней могут воспользоваться более 120 человек. Экипаж машины составляют 2 человека. Баня эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 градусов по Цельсию.
Передвижная баня может комплектоваться дополнительным оборудованием: палатками каркасными ПК-20, резервуаром для хранения воды РДВ-5000 и модульным пластиковым покрытием.
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