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25.11.2020 (08:46)

В мотострелковое соединение ЮВО в Ставропольском крае поступили передвижные бани

В мотострелковое соединение 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае поступили две новейшие передвижные полевые бани ППБ-32 ВУ для обеспечения санитарной гигиены в полевых условиях.

Полевая баня ППБ-32 ВУ предназначена для помывки личного состава, находящегося в полевых условиях вне пункта постоянной дислокации.

В автономном режиме без дозаправки баней могут воспользоваться более 120 человек. Экипаж машины составляют 2 человека. Баня эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 градусов по Цельсию.

Передвижная баня может комплектоваться дополнительным оборудованием: палатками каркасными ПК-20, резервуаром для хранения воды РДВ-5000 и модульным пластиковым покрытием.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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