25.11.2020 (08:39)

Минобороны получило многоцелевые истребители Су-35С

Специалистами 485 военного представительства Минобороны России приняты три многоцелевых истребителя Су-35С поколения «4++». Самолеты передислоцированы с Комсомольского-на-Амуре завода на аэродромы постоянного базирования ВКС России.

Эта поставка завершает пятилетний контракт, в рамках которого до конца 2020 года на боевое дежурство в строевые полки ВКС РФ поставлены 50 самолетов Су-35С.

Самолет Су-35С обладает максимальным диапазоном возможностей при работе в диапазоне воздух-земля и водной поверхности. Этот авиационный комплекс отличает высокая маневренность, наличие широкой номенклатуры вооружения, «интеллектуальная» поддержка экипажа».

Два Су-35С поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке. Еще один Су-35С останется в Комсомольске-на-Амуре в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку.

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