Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.11.2020 (08:11)

Прямой эфир, конкурсы и подарки: «ЮНАРМИЯ» откроет собственный магазин в Москве

Всероссийское движение ЮНАРМИЯ» открывает магазин по продаже одежды, сувенирной продукции и канцтоваров. Торжественная церемония состоится 26 ноября в Москве на базе ДОСААФ России.

За открытием торговой точки можно будет наблюдать в прямом эфире на официальной странице Движения в социальной сети Вконтакте. Трансляцию проведут учащиеся Школы юных корреспондентов, которые подготовят для подписчиков виртуальную экскурсию и возьмут интервью у первых посетителей магазина. Праздник есть праздник, поэтому не обойдется в этот день без конкурсов и подарков. Во время эфира ведущие озвучат правила викторины, а ее победители получат специальные призы.

«Открытие магазина – это еще одно важное событие в нашем большом и дружном Движении. Приобрести понравившийся товар можно как при личном посещении, так и с помощью формы заказа через интернет. Кстати, мы столкнулись с тем, что и взрослые интересуются нашей одеждой – часто спрашивают про свитера, куртки, футболки-поло. Так что и у родителей появилась возможность подобрать для своего гардероба что-нибудь из представленной юнармейской линейки. Чем не Family Look?», - отметили в пресс- службе «ЮНАРМИИ».

Ассортимент товара, действительно, впечатляет. Это зимние и летние комплекты юнармейской формы, рюкзаки, походные кроссовки, одежда с символикой 75-летия Победы и многое другое. Что касается викторины, то ее победители первыми станут обладателями оригинальных вещей и аксессуаров. К примеру, у каждого участника есть шанс выиграть наручные часы «ЮНАРМИЯ» и эксклюзивные толстовки «Наследники Побед».

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» объединило более 730 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России. Основная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Деловая игра «Личный финансовый план» объединила несколько десятков юнармейцев из разных городов страны
Юнармейцы из Смоленска стали призёрами Кубка Смоленской области по тхэквондо на призы Героя Советского Союза Г.И. Бояринова
Волгоградские юнармейцы приняли участие в церемонии гашения марки к юбилею легендарного полководца
За звание сильнейших геймеров боролись 15 тысяч юнармейцев

Метки:
Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false