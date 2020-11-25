25.11.2020 (08:11)

Прямой эфир, конкурсы и подарки: «ЮНАРМИЯ» откроет собственный магазин в Москве

Всероссийское движение ЮНАРМИЯ» открывает магазин по продаже одежды, сувенирной продукции и канцтоваров. Торжественная церемония состоится 26 ноября в Москве на базе ДОСААФ России.

За открытием торговой точки можно будет наблюдать в прямом эфире на официальной странице Движения в социальной сети Вконтакте. Трансляцию проведут учащиеся Школы юных корреспондентов, которые подготовят для подписчиков виртуальную экскурсию и возьмут интервью у первых посетителей магазина. Праздник есть праздник, поэтому не обойдется в этот день без конкурсов и подарков. Во время эфира ведущие озвучат правила викторины, а ее победители получат специальные призы.

«Открытие магазина – это еще одно важное событие в нашем большом и дружном Движении. Приобрести понравившийся товар можно как при личном посещении, так и с помощью формы заказа через интернет. Кстати, мы столкнулись с тем, что и взрослые интересуются нашей одеждой – часто спрашивают про свитера, куртки, футболки-поло. Так что и у родителей появилась возможность подобрать для своего гардероба что-нибудь из представленной юнармейской линейки. Чем не Family Look?», - отметили в пресс- службе «ЮНАРМИИ».

Ассортимент товара, действительно, впечатляет. Это зимние и летние комплекты юнармейской формы, рюкзаки, походные кроссовки, одежда с символикой 75-летия Победы и многое другое. Что касается викторины, то ее победители первыми станут обладателями оригинальных вещей и аксессуаров. К примеру, у каждого участника есть шанс выиграть наручные часы «ЮНАРМИЯ» и эксклюзивные толстовки «Наследники Побед».

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» объединило более 730 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России. Основная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

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