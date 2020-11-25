25.11.2020 (07:22)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах подготовили более 5000 мишеней для отработки противодесантной обороны

При подготовке к зимнему периоду обучения на полигонах армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах особое внимание уделяется подготовке мишенного оборудования и переводу учебно-материальной базы на зимний режим эксплуатации.

Отличительной особенностью при подготовки учебно-тренировочных комплексов островного региона является то, что необходимо изготовить мишени имитирующие надводные цели, а условного противника в виде морского десанта на побережье острова.

Для отработки мероприятий по противодесантной обороне островов военнослужащими армейского корпуса ВВО будет подготовлено более 5000 мишеней различного типа, в том числе около 1000 штук имитирующие малые надводные корабли, вертолёты, БПЛА ударного типа, а также множество мишеней в виде групп морской пехоты и бронетехники морского десанта.

Кроме того, на полигонах армейского корпуса ВВО подготовлено несколько сотен подъёмных механизмов, установлены новые комплексы радиоуправляемых мишенных установок, предназначенных для обучения военнослужащих стрельбе из стрелкового оружия, а также танков, боевых машин пехоты по появляющимся и движущимся целям.

Особое внимание уделено готовности учебных мест, мишеней, укрытий и препятствий для выполнения нормативов по армейской тактической стрельбе, которая была введена в курс боевой подготовки военнослужащих армейского корпуса ВВО в летнем периоде обучения.

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