25.11.2020 (07:20)
В соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье новобранцы осваивают курс экстренной медицинской помощи
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае специалисты медицинской службы проводят занятия с молодым пополнением по оказанию экстренной медицинской помощи раненым.
Под руководством специалистов медицинской службы военнослужащие учатся останавливать различные виды кровотечений, перевязывать раны и транспортировать условно пострадавших, в ситуациях максимально приближенных к боевым, для чего применяются средства задымления и имитации.
Мероприятия в рамках курса подготовки новобранцев по основным дисциплинам общевойсковой подготовки проходят с соблюдением комплекса действующих противоэпидемиологических мер,
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