25.11.2020 (07:14)

Группировка численностью около 500 военнослужащих ВВО оказывает помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Приморье

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) оказывают помощь местному населению Приморского края в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая возникла в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона.

В Восточном военном округе созданы оперативные группы для руководства хода устранения последствий ЧС. Кроме того, на базе общевойскового объединения, отдельных соединений и воинских частей ВВО в Приморском крае, сформированы 17 сводных отрядов, в состав которых входит 554 военнослужащих и 86 единиц военной и специальной техники.

Свыше 28-ми тысяч порций горячего питания было приготовлено и выдано гражданскому населению с использованием 20-ти полевых кухонь на территории Приморья. Организованы мероприятия по расчистке территории от упавших деревьев и строительных конструкций, также обрабатываются противогололёдным материалом проезжие части дороги общего пользования.

На сегодняшний день во Владивостокском городском округе силами военнослужащих расчищено 75 км дорожного полотна, загружено и вывезено 35 машин поваленных деревьев. В городе Артем расчищена центральная территория парка культуры и отдыха, разобраны завалы и очищены дороги от поваленных деревьев по улицам Фрунзе и Кирова, при этом загружено и вывезено 14 машин веток.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице