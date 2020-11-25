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25.11.2020 (07:10)

Артиллеристы ВВО в Бурятии отработали более тысячи огневых задач

Подразделения артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, в ходе летнего периода обучения отработали более тысячи задач огневого поражения противника.

При выполнении боевых стрельб огнем из самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и минометов поражались одиночные и групповые цели. Артиллеристы совершенствовали свои практические навыки и слаженность действий при выборе, занятии, оборудовании и маскировке огневых позиций, а командиры подразделений закрепляли навыки принятия решений в управлении огнем своих подразделений.

На полигонах и учебно-тренировочных комплексах полигона «Бурдуны» в ходе проведения мероприятий летнего учебного периода учебно-боевые задачи выполняли более 600 солдат и офицеров, было задействовано свыше 300 единиц артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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