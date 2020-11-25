25.11.2020 (07:07)

Военные водители ВВО в Бурятии сдали зачеты по вождению военного автотранспорта зимой

В воинских частях Улан-Удэнского гарнизона Восточного военного округа (ВВО) военные водители всех категорий сдали зачеты по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Перед экзаменами по вождению военного автотранспорта в сложных погодных условиях с военнослужащими проведены специальные занятия инструкторами-водителями, комиссией общевойскового объединения, а также инспекторами регионального отделения Военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Для получения допуска на управление транспортным средством военнослужащие выполнили контрольные упражнения, среди которых – проверка автомобиля перед началом эксплуатации, использование автотранспорта на меняющихся рельефах местности, управление автомобилем в экстремальных погодных условиях, а также они сдали теоретический экзамен на знание правил дорожного движения.

Комиссия, принимавшая экзамены, отметила высокий уровень подготовки военнослужащих к безаварийной эксплуатации военного транспорта в зимнем периоде.

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