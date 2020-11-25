Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.11.2020 (07:07)

Военные водители ВВО в Бурятии сдали зачеты по вождению военного автотранспорта зимой

В воинских частях Улан-Удэнского гарнизона Восточного военного округа (ВВО) военные водители всех категорий сдали зачеты по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Перед экзаменами по вождению военного автотранспорта в сложных погодных условиях с военнослужащими проведены специальные занятия инструкторами-водителями, комиссией общевойскового объединения, а также инспекторами регионального отделения Военной автомобильной инспекции (ВАИ).

Для получения допуска на управление транспортным средством военнослужащие выполнили контрольные упражнения, среди которых – проверка автомобиля перед началом эксплуатации, использование автотранспорта на меняющихся рельефах местности, управление автомобилем в экстремальных погодных условиях, а также они сдали теоретический экзамен на знание правил дорожного движения.

Комиссия, принимавшая экзамены, отметила высокий уровень подготовки военнослужащих к безаварийной эксплуатации военного транспорта в зимнем периоде.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в ходе государственных испытаний впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели
В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах стартовали смотры готовности подразделений к зимнему периоду обучения
В Забайкальском крае летчики армейской авиации ВВО провели учебно-тренировочные полеты
Вся военная техника войсковых частей ВВО в Забайкалье подготовлена к зимнему периоду обучения

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false