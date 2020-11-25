25.11.2020 (07:02)
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в ходе государственных испытаний впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели
Сегодня новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний в заливе Петра Великого впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели.
Крылатая ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень на удалении около 40 километров от боевого корабля.
Для обеспечения испытательной стрельбы было привлечено до 10 кораблей и судов, а также самолёты морской авиации Тихоокеанского флота, которые обеспечивали безопасность района и контроль результатов выполнения боевого упражнения.
Накануне вечером корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в Японском море провёл комплекс артиллерийских стрельб, в ходе которых вел огонь по морскому корабельному щиту из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190.