25.11.2020 (07:02)

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в ходе государственных испытаний впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели

Сегодня новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний в заливе Петра Великого впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели.

Крылатая ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень на удалении около 40 километров от боевого корабля.

Для обеспечения испытательной стрельбы было привлечено до 10 кораблей и судов, а также самолёты морской авиации Тихоокеанского флота, которые обеспечивали безопасность района и контроль результатов выполнения боевого упражнения.

Накануне вечером корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в Японском море провёл комплекс артиллерийских стрельб, в ходе которых вел огонь по морскому корабельному щиту из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190.

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