25.11.2020 (08:00)

Гарантировать мир в любой точке планеты

Российские военные миротворцы принимали участие в обеспечении мира в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Судане, Сьерра-Леоне, ЦАР, Либерии, Косове, Таджикистане и многих других странах и регионах. Сегодня они с честью обеспечивают мир в Нагорном Карабахе, делают всё возможное, чтобы не допустить кровопролития на этой земле.

Первая миротворческая миссия начиналась для нашего Отечества 25 ноября 1973 года, когда советские военные наблюдатели в составе миротворческих сил ООН прибыли в Египет для наблюдения за ситуацией в зоне Суэцкого канала и в районе Голанских высот. Именно тогда нашим военнослужащим пришлось приступить к выполнению миротворческих задач, чтобы не допустить возобновления арабо-израильского вооружённого противостояния.

1990-е годы ознаменовались ростом нестабильности в мире. Стали появляться всё новые очаги напряжённости, где невидимые прежде противоречия перешли в открытую форму вооружённых конфликтов. Ранее опробованные формы урегулирования международным сообществом конфликтных ситуаций в ряде случаев перестали давать результат. В новых условиях возникла потребность повышения эффективности миротворческих усилий Совета Безопасности ООН, постоянным членом которого является наша страна.

Весной 1991-го после окончания войны в Персидском заливе группа наших военных наблюдателей ООН отправилась в район ирако-кувейтской границы, в сентябре – в Западную Сахару.

В 1992 году российские военные наблюдатели приступили к выполнению задач в Югославии, Камбодже и Мозамбике, в январе 1994 года – в Руанде.

Пришлось нашим военнослужащим выполнять миротворческие задачи и в ряде других стран Азии, Африки и Латинской Америки.

В июне 1995-го российское миротворческое подразделение направилось в Африку для авиационного обеспечения контрольной миссии ООН в Анголе, где выполняло задачи до марта 1999 года. В августе 2000 года на африканский континент вновь было направлено российское авиационное подразделение – в состав миротворческой миссии ООН в Сьерра-Леоне.

На сегодняшний день российские военнослужащие принимают участие в шести миссиях ООН: в Западной Сахаре, Республике Судан, Демократической Республике Конго, на Ближнем Востоке (в Израиле, Египте и Ливане), в Центральноафриканской Республике и на Кипре.

В числе основных задач, решаемых военными наблюдателями, наблюдение за выполнением соглашений о перемирии, прекращении огня между враждующими сторонами, а также предотвращение, путём своего присутствия без права применения силы, возможных нарушений принятых соглашений и договорённостей конфликтующих сторон.

В апреле 1992 года, впервые в истории миротворческой деятельности России, на основании резолюции Совета Безопасности ООН в бывшую Югославию был направлен российский батальон. Следующей задачей международного масштаба для российских подразделений стало участие в миротворческой операции многонациональных сил в Боснии и Герцеговине.

Тогда в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 15 декабря 1995 года в зону конфликта был введён российский миротворческий контингент, основу которого составили подразделения Воздушно-десантных войск.

С июля 1999-го по июль 2003 года на основании Резолюции Совета Безопасности ООН российский воинский контингент участвовал в международном присутствии по безопасности в Косово.

С распадом СССР и возникновением по его периметру горячих точек Российская Федерация стала инициатором миротворческого процесса на территории СНГ.

Мест, где оказался востребованным ратный труд миротворцев, к сожалению, появилось достаточно: Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан.

Одной из первых стала миротворческая операция в Приднестровье. Для прекращения вооружённого противостояния в эту зону безопасности были введены воинские контингенты миро творческих сил от Российской Федерации, Республики Молдова и Приднестровской Молдавской Республики, которые выполняют задачи до настоящего времени.

Летом 1992 года началась миротворческая операция и в Южной Осетии. Смешанные силы по поддержанию мира выполняли задачи до августа 2008 года, когда Грузия вероломно напала на Южную Осетию. Первыми, кто тогда встал на пути вторгшихся грузинских войск, оказались наши миротворцы.

Сохранять мир нашим военнослужащим пришлось и в зоне грузино-абхазского конфликта. Там с июня 1994 по август 2008 года они действовали в составе Коллективных сил по поддержанию мира.

В состав миротворческих сил СНГ в Таджикистане с мая 1993 года входила 201-я мотострелковая дивизия Вооружённых Сил РФ. Коллективные миротворческие силы в этой среднеазиатской республике были созданы в ноябре 1993 года решением Совета глав государств СНГ. Завершилась миротворческая операция в Таджикистане в 2000 году.

XXI век, увы, также требует миротворческих усилий на постсоветском пространстве. Жизнь показала, что решение руководства нашего государства о подготовке ряда воинских формирований наших Вооружённых Сил к выполнению миротворческих миссий оказалось провидческим. И сегодня, в 2020 году, на Россию, на её способность обеспечить и сохранить мир снова смотрят с надеждой и благодарностью. На этот раз – в Нагорном Карабахе.

Сейчас в этом горном регионе успешно выполняют задачи российские миротворцы из состава 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Для этого у них есть всё необходимое: новейшие техника и вооружение, достаточный запас материальных средств, профессионализм, сила духа, готовность и умение преодолевать любые трудности.

В настоящее время для подготовки в качестве миротворческих подразделений в каждом военном округе назначены по одному мотострелковому батальону, авиационной эскадрилье, инженерно-сапёрной роте и медицинскому отряду. Кроме этого, в Западном, Южном и Восточном военных округах – по одному батальону морской пехоты, а на Северном флоте – десантно-штурмовой батальон. В Воздушно-десантных войсках к миротворческой миссии постоянно готова 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада и по одному парашютно-десантному (десантно-штурмовому) батальону в каждой дивизии и бригаде.

В состав миротворческих соединений включена и 15-я отдельная мотострелковая бригада ЦВО. Дополнительно в 2018 году в состав миротворческих подразделений от Южного военного округа включены два батальона военной полиции, а от Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко – медицинский отряд специального назначения.

И они всегда в готовности – остановить кровопролитие, принести мир и стабильность.

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