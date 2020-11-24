24.11.2020 (23:43)

Более четырёх тысяч военнослужащих Северного флота напишут географический диктант

Во Всероссийском географическом диктанте, который спланирован на 29 ноября, примут участие более 4000 военнослужащих Северного флота. Диктант будут писать на 49 площадках в воинских частях и на надводных кораблях. Самой северной точкой станет архипелаг Новая Земля, где дислоцированы части противовоздушной обороны Северного флота.

В диктанте будут участвовать воспитанники Мурманского Нахимовского военно-морского училища и юнармейцы из Гаджиева и Северодвинска, матросы флагманских кораблей ВМФ России и Северного флота – тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

Помещения для написания диктанта будут продезинфицированы. Рассадка участников акции будет проведена с учётом безопасной социальной дистанции. Обязательно соблюдение масочного режима.

Военнослужащие Северного флота являются постоянными участниками географического диктанта с момента его зарождения. Интерес к мероприятию у воинов-североморцев вызван, в том числе, активной деятельностью флота по изучению и освоению Арктики – единственной области планеты Земля, где ежегодно происходит образование новых географических объектов, которые обнаруживают и исследуют участники научных экспедиций Северного флота и Русского географического общества.

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