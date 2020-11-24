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24.11.2020 (23:31)

В Балтийске торжественно поднят Военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле «Одинцово»

Сегодня в Балтийске состоялся торжественный ритуал первого подъёма Военно-морского флага Российской Федерации на новейшем малом ракетном корабле (МРК) «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт», построенном для Балтийского флота на судостроительном заводе «Пелла».

В церемонии принял участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, руководство судостроительного предприятия, военнослужащие соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы, представители православного духовенства. Под звуки гимна Российской Федерации на катере был поднят Андреевский флаг.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение корабля. В том числе экипаж МРК выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования «Калибр» по надводной цели в Белом море.

После успешного прохождения заводских ходовых и государственных испытаний Государственной приемной комиссией были подписаны акты о приемке малого ракетного корабля от завода изготовителя в состав Военно-Морского Флота России. Приказом Главнокомандующего ВМФ «Одинцово» включен в боевой состав Балтийского флота и будет нести службу в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской ВМБ.

Стоит отметить, что «Одинцово» - это третий корабль данного проекта, включённый в боевой состав Балтийского флота. Первый – МРК «Мытищи» вошел в состав Балтийского флота в декабре 2018 года, второй корабль данного проекта МРК «Советск» несёт службу на БФ с октября 2019 года.

Справочно: МРК «Одинцово» -  первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М" -  морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". 

МРК проекта 22800 предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Он оснащен высокоточным оружием (комплекс "Калибр"), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами. В настоящее время в состав Балтийского флота входят два корабля проекта 22800 - МРК «Мытищи» и МРК «Советск».

Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Балтийский флот
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