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24.11.2020 (22:37)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении провели обслуживание военной техники и поставили на временное хранения

В воинских частях и подразделениях Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения  Воздушно-десантных войск, дислоцированного в Новороссийске, проведено сезонное обслуживание вооружения, военной и специальной техники. В ходе планового регламентного обслуживания, выполнен весь комплекс необходимых технологических операций.

После того как вооружение и техника была  подготовлена к зимнему периоду обучения, согласно плану постановки вооружения и военной техники на хранение была проведена проверка технического состояния машин.

Комиссии из состава воинских частей проверили функционирование механизмов, приборов, систем, другого оборудования, а также  консервация агрегатов и узлов, заправка горючего, масла, смазок и специальных жидкостей, загрузку боекомплекта в боевые машины для постановки техники на временное хранение.

Качество подготовки вооружения  к хранению будет проверяться в ходе смотра техники специальной технической комиссией управлением десантно-штурмового соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка
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