24.11.2020 (21:32)

В Минобороны России объекты учебно-материальной базы подготовлены к началу нового периода обучения

В Минобороны России состоялось селекторное совещание под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова, на котором он подвел итоги проведения мероприятий подготовительного периода на объектах учебно-материальной базы Вооруженных Сил.

Он также отметил, что в Вооруженных Силах завершается планирование на 2021 год, подведены итоги подготовки подчиненных органов военного управления (штабов) и войск (сил) за 2020 учебный год, закончена подготовка и восстановление вооружения, военной и специальной техники, объектов учебно-материальной базы, перевод полигонного оборудования на сезонный режим эксплуатации, выполнены работы по очистке территории полигонов от загрязнений и восстановлению нарушений природной среды, проведены сборы с различными категориями военнослужащих.

Замминистра обороны РФ поручил зимний период обучения в войсках начать 1 декабря с проведения торжественных митингов и приступить к боевой подготовке в целях выполнения задач, поставленных Министром обороны Российской Федерации и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первым заместителем Министра обороны Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице