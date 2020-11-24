Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.11.2020 (21:27)

В интересах инженерных войск продолжается разработка новых компонентов экипировки

Военно-научным комитетом инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации организована совместная работа с предприятиями промышленности по разработке в инициативном порядке новых компонентов инженерной экипировки – пассивного экзоскелета и рюкзака сапера-штурмовика.

Техническое переоснащение соединений и воинских частей перспективными и современными образцами по сравнению с существующими позволит повысить уровень выполнения задач инженерного обеспечения в среднем до 30%.

В результате выполнения запланированных мероприятий по развитию средств инженерного вооружения ожидается повышение возможностей подразделений инженерных войск при выполнении задач инженерного обеспечения и их поддержание на требуемом уровне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В интересах инженерных войск ВС РФ продолжается разработка установки для получения воды в Арктике
Более 1000 специалистов войск РХБ защиты подготовили в Подмосковье
В Военной академии РХБ защиты наградили лауреатов Всеармейского конкурса научных работ
Более 1000 огневых задач выполнили подразделения РВиА в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Метки:
Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false