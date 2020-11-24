24.11.2020 (21:27)
В интересах инженерных войск продолжается разработка новых компонентов экипировки
Военно-научным комитетом инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации организована совместная работа с предприятиями промышленности по разработке в инициативном порядке новых компонентов инженерной экипировки – пассивного экзоскелета и рюкзака сапера-штурмовика.
Техническое переоснащение соединений и воинских частей перспективными и современными образцами по сравнению с существующими позволит повысить уровень выполнения задач инженерного обеспечения в среднем до 30%.
В результате выполнения запланированных мероприятий по развитию средств инженерного вооружения ожидается повышение возможностей подразделений инженерных войск при выполнении задач инженерного обеспечения и их поддержание на требуемом уровне.
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