24.11.2020 (21:25)

В интересах инженерных войск ВС РФ продолжается разработка установки для получения воды в Арктике

В интересах инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации продолжается разработка установки УПВС-5 для получения воды в Арктике.

Установка позволит производить не менее 5 куб. м. воды в час, предназначенной для хозяйственных нужд или 2,5 куб. м опресненной питьевой воды из снега и льда, а также очистки воды из поверхностных источников в условиях Арктики и Крайнего Севера.

Оборудование установки планируется разместить в двух контейнерах на двухзвенном гусеничном тягаче. Цикл получения воды от момента развёртывания не более 2-х часов.

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