24.11.2020 (20:24)

В Военной академии РВСН награждены победители Международного Салона «Новое время»

Изобретатели и рационализаторы Военной академии Ракетных войск стратегического назначения приняли участие в 16-м Международном Салоне изобретений и новых технологий «Новое время».

Работа салона проходила под девизом: «Устойчивое развитие во времена перемен». В салоне участвовали представители из более 15 регионов Российской Федерации.

Военная академия РВСН представила свои разработки в области устройств обработки оптической информации, эксплуатации энергетических установок, робототехнических комплексов и альтернативных источников питания.

Все 12 разработок, представленных на конкурсе, отмечены медалями и дипломами.

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