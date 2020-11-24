24.11.2020 (20:24)
В Военной академии РВСН награждены победители Международного Салона «Новое время»
Изобретатели и рационализаторы Военной академии Ракетных войск стратегического назначения приняли участие в 16-м Международном Салоне изобретений и новых технологий «Новое время».
Работа салона проходила под девизом: «Устойчивое развитие во времена перемен». В салоне участвовали представители из более 15 регионов Российской Федерации.
Военная академия РВСН представила свои разработки в области устройств обработки оптической информации, эксплуатации энергетических установок, робототехнических комплексов и альтернативных источников питания.
Все 12 разработок, представленных на конкурсе, отмечены медалями и дипломами.
Новости по теме:
В связи с перевооружением РВСН в Военной академии РВСН проводится подготовка ракетчиков по новым специальностям
Метки: