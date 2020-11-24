24.11.2020 (20:21)

Подведены итоги IV Молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник»

Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации подведены итоги IV Молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник», которая прошла в дистанционном режиме.

В конференции приняли участие лучшие суворовцы, нахимовцы и кадеты 26 довузовских образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, а также учащиеся других довузовских образовательных учреждений России.

Представители из 21 субъекта России представили свои инновационные идеи, научные достижения и разработки в области наземной, морской, воздушной, космической робототехники на рассмотрение комиссии, в которую вошли специалисты ГУНИД МО РФ совместно с Военным инновационным технополисом «ЭРА» и ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России.

В рамках научной программы Конференции были рассмотрены 24 доклада по пяти тематическим разделам в области робототехники. По результатам демонстрации научных достижений и разработок из 77 представленных проектов 7 победили в различных номинациях.

Победители и призеры Конференции будут включены в информационную базу данных молодежи с высокими интеллектуальными способностями Военного инновационного технополиса «ЭРА».



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