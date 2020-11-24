24.11.2020 (19:39)

В режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ

24 ноября 2020 года в режиме видеоконференции состоялось заседание Рабочей группы при Совете министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

В заседании приняли участие заместители министров оборонных ведомств Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики, заместитель начальника Тыла Вооруженных Сил Республики Армения и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Выступая на тему совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ, начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформировал участников заседания о ходе внутригосударственного согласования проекта Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) ОДКБ. Документ разрабатывается в целях правового регулирования вопросов организации и осуществления материально-технического и медицинского обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ при совместном решении ими задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

В ходе заседания обсуждены вопросы организации ремонта и восстановления вооружения и военной техники Войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также результаты проведения специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР ОДКБ «Эшелон-2020».

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