24.11.2020 (19:35)

В день празднования 290-летия великого русского полководца Александра Суворова военнослужащие ВС РФ и ветераны возложили цветы к его памятнику

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, ветераны возложили цветы к памятнику Великого русского полководца Александра Васильевича Суворову в Москве на площади его имени.

В этом году отмечается 290 лет со дня рождения полководца не проигравшего ни одной битвы. На протяжении года огромное число мероприятий было посвящено Александру Васильевичу Суворову, его победам и заветам. Тематические занятия в суворовских, нахимовских военных училищах и кадетских корпусах, специальные уроки с учениками школ и вузов, несколько книг, изданных к юбилейной дате, документальные фильмы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, посвященные памяти полководца – все это позволило напомнить о вкладе Александра Васильевича в российскую историю и военную науку.

Так 26 сентября, открывая памятник в селе Кистыш Суздальского района Владимирской области на территории его родового имения, начальник генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что после смерти Суворова его забыли на сотню лет. И вспомнили Александра Васильевича только в 1941—1942 годах, вспомнили его заветы и его труд по военному искусству «Наука побеждать».

«На самом деле книга была очень востребована. Только вдумайтесь в эти изречения: «Учить в мирное время только тому, что понадобится на войне», «Пуля дура — штык молодец», «Солдату бодрость — офицеру храбрость, генералу — мужество». Эти тезисы актуальны и сегодня, поэтому наследие Суворова живёт в нашей армии. Многое изменилось в Вооружённых силах РФ, но общие подходы великого полководца к военной науке остались неизменными», — отметил на открытии памятника Валерий Герасимов.

Весь смысл суворовского ученья сводился к одному: приучить солдата не останавливаться ни перед какими препятствиями. Быть смелым, уметь наступать. Он создал непобедимого солдата, написал вечную схему побед.

Годы, проведённые в боях и сражениях, сформировали полководца и сделали его тем Суворовым, каким он остался в памяти народа. Сложился его облик, неповторимый и оригинальный, строгий и близкий солдату.

Он стал примером для потомков.Основанные во время Великой Отечественной войны, военные училища, предназначенные для обучения и воспитания будущих защитников Родины, были удостоены особой чести носить имя величайшего русского полководца. Суворовские военные училища стали настоящей кузницей кадров. Созданная в военное время система образования показала себя, как эффективная школа подготовки патриотов, посвятивших себя с детства делу служения Отечеству.

Каждое новое поколение выпускников суворовских военных училищ с достоинством и честью продолжает великое дело беззаветного служения России, преумножает героические боевые и трудовые традиции. А сохранившийся по настоящее время сформулированный Суворовым кодекс офицера: «Жизнь – Отечеству, Душа – Богу, Честь – никому!» действует и сегодня.

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