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24.11.2020 (18:20)

Командующий войсками ЦВО обсудил с министром обороны Таджикистана вопросы сотрудничества и безопасности в Центрально-Азиатском регионе

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в ходе рабочего визита в Душанбе обсудил с министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Шерали Мирзо актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и поддержания безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

В ходе выступления командующий отметил положительную динамику во взаимодействии военного округа и Республики Таджикистан при совместной подготовке личного состава и подразделений. Количество масштабных совместных мероприятий за три года выросло почти в два раза — до 12.

Офицеры органов управления и подразделений Вооруженных сил Республики Таджикистан традиционно участвуют в мероприятиях оперативной и боевой подготовки ЦВО, а также в оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом военного округа, командно-штабных тренировках и учениях.

«Качество проведения мероприятий позволило получить громадный опыт в подготовке и слаженности органов военного управления, увязать системы ведения разведки и огневого поражения, а также прийти к единой тактике с учетом боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике», — генерал-полковник Александр Лапин

Также на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам поддержания безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Кроме того, командующий войсками ЦВО выступил перед руководящим составом Республики Таджикистан с докладом по региональной безопасности и задачам совместной подготовки на 2021 год.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Международная деятельность
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