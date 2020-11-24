Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.11.2020 (18:01)

Командующий войсками Центрального военного округа прибыл в Таджикистан, где проинспектирует 201-ю российскую военную базу

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в сопровождении группы офицеров штаба округа прибыл в Республику Таджикистан, где проинспектирует 201-ю российскую военную базу.

В ходе своей работы командующий войсками округа заслушает доклад о состоянии и развитии соединения, проверит организацию подготовки учебно-материальной базы к новому периоду обучения, а также ход строительства объектов социальной и военной инфраструктуры.

Также генерал-полковник Александр Лапин проинспектирует ход проведения совместного учения с боевой стрельбой подразделений 201-й российской военной базы и Вооруженных сил Республики Таджикистан, основной этап которого состоится на полигоне Харб-Майдон 26 ноября.

Особое внимание рабочая группа военного округа уделит контролю строгого выполнения мероприятий по антитерростической защищенности российских военных объектов на полигонах Ляур и Самбули, а также в расположениях воинских частей в городах Душанбе и Бохтар.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие России и Таджикистана в рамках совместного учения отработали уничтожение противника в едином разведывательно-огневом контуре
Экипажи отдельного вертолетного полка ЦВО выполнили ночные учебно-тренировочные полеты в небе над Новосибирском
В Челябинском филиале Военно-воздушной академии открылась выставка, посвященная генералиссимусу Александру Суворову
Более 70 пациентов выписаны из мобильного госпиталя Центрального военного округа в Хакасии

Метки:
Центральный военный округ , Командующий , Военная база , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false