24.11.2020 (18:01)
Командующий войсками Центрального военного округа прибыл в Таджикистан, где проинспектирует 201-ю российскую военную базу
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в сопровождении группы офицеров штаба округа прибыл в Республику Таджикистан, где проинспектирует 201-ю российскую военную базу.
В ходе своей работы командующий войсками округа заслушает доклад о состоянии и развитии соединения, проверит организацию подготовки учебно-материальной базы к новому периоду обучения, а также ход строительства объектов социальной и военной инфраструктуры.
Также генерал-полковник Александр Лапин проинспектирует ход проведения совместного учения с боевой стрельбой подразделений 201-й российской военной базы и Вооруженных сил Республики Таджикистан, основной этап которого состоится на полигоне Харб-Майдон 26 ноября.
Особое внимание рабочая группа военного округа уделит контролю строгого выполнения мероприятий по антитерростической защищенности российских военных объектов на полигонах Ляур и Самбули, а также в расположениях воинских частей в городах Душанбе и Бохтар.
Справочно:
201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре.