24.11.2020 (18:01)

Командующий войсками Центрального военного округа прибыл в Таджикистан, где проинспектирует 201-ю российскую военную базу

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в сопровождении группы офицеров штаба округа прибыл в Республику Таджикистан, где проинспектирует 201-ю российскую военную базу.

В ходе своей работы командующий войсками округа заслушает доклад о состоянии и развитии соединения, проверит организацию подготовки учебно-материальной базы к новому периоду обучения, а также ход строительства объектов социальной и военной инфраструктуры.

Также генерал-полковник Александр Лапин проинспектирует ход проведения совместного учения с боевой стрельбой подразделений 201-й российской военной базы и Вооруженных сил Республики Таджикистан, основной этап которого состоится на полигоне Харб-Майдон 26 ноября.

Особое внимание рабочая группа военного округа уделит контролю строгого выполнения мероприятий по антитерростической защищенности российских военных объектов на полигонах Ляур и Самбули, а также в расположениях воинских частей в городах Душанбе и Бохтар.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице