24.11.2020 (18:10)

В Военном университете Минобороны России проведен мастер-класс со слушателями по военно-политической работе

Начальник управления военно-политической пропаганды и агитации Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Михаил Досугов провел мастер-класс для слушателей Военного университета на тему: «Перспективные формы, методы и средства военно-политической пропаганды и агитации в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Докладчик дал оценку современному состоянию работы, обозначил систему проведения агитационных акций, направленных на формирование нравственных основ, ценностных ориентиров и мировоззрения военнослужащих в духе патриотизма и верности воинскому долгу и Присяге.

Также полковник Михаил Досугов подвел промежуточный итог работы, проделанной с момента создания управления военно-политической пропаганды и агитации в структуре Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации.

Состоялся заинтересованный диалог, касающийся перспектив развития и совершенствования наглядно-художественного оформления воинских частей, материально-технической базы агитационно-пропагандистской работы в воинских частях.

В заключение было отмечено, что патриотизм остается стержнем и основным содержанием мероприятий военно-политической пропаганды и агитации. По мнению участников, подробный обмен опытом, безусловно, необходим и полезен.

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