24.11.2020 (17:45)

В филиале Центрального военно-морского музея «Кронштадская крепость» открылась одноименная выставка

В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Кронштадтская крепость» открылась одноименная выставка из собрания ЦВММ.

Развернутая в Итальянском дворце экспозиция создавалась при участии коллекционеров и краеведов Кронштадта для того, что рассказать об историческом пути Кронштадтской крепости как фортификационного сооружения, защищавшего подходы к столице Российской империи, о совершенствовании и развитии крепости на протяжении 250 лет с дня ее закладки.

Выставка отмечает вклад выдающихся личностей в возведении и развитии крепости, а также наглядно демонстрирует задачи, которые решались при создании фортификационного сооружения.

Данная выставка позволит широкой аудитории, в том числе курсантам военно-морских учебных заведений, узнать новые факты о городе Кронштадт.

Выставка будет работать до конца мая 2021 года.

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