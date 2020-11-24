24.11.2020 (13:45)

В детский медцентр в Пскове, возводимый силами Минобороны России, будет поставлено более 22 тыс. единиц медоборудования

В возводимое силами Минобороны России детское инфекционное отделение в Пскове будет поставлено более 22 тыс. единиц медоборудования и различных предметов медицинского назначения.

Инфекционное отделение будет оснащено аппаратами искусственной вентиляции легких для детей, компьютерным томографом и цифровым рентгеновским диагностическим аппаратом с возможность обследования детей младше одного года, детскими фибробронхоскоппии и функциональными кроватями для детей, в том числе грудного возраста.

В настоящее время уже начата поставка и монтаж медицинской мебели и специального оборудования.

Кроме того, в новом медучреждении будет создано специализированное реанимационное отделение с кювезами для новорожденных, предназначенное для лечения недоношенных детей и детей до года.

Детское инфекционное отделение возводится специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России в Пскове на базе построенного ранее многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест, предназначенного для оказания медицинской помощи жителям региона.

Проинспектировать ход строительства нового медицинского комплекса прибыл заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов.

Всего за полгода по поручению Президента РФ Минобороны России построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны.

В настоящее время силами Минобороны России продолжается строительство 1 медцентра на 100 койко-мест в.Североморске Мурманской области, двух медцентров в Астрахани и Нариманове Астраханской области.

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