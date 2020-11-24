24.11.2020 (16:01)
Юные дзюдоисты спортивной школы самарского филиала ЦСКА отобрались на первенство России
В Оренбурге состоялись сразу два межрегиональных турнира — первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года и первенство ПФО среди юношей и девушек до 18 лет.
На соревнования съехались более 800 спортсменов из 14 регионов округа. Победители и призеры прошли отбор на главный старт года — первенство России.
Блестяще выступили на татами воспитанники спортивной школы олимпийского резерва самарского филиала ЦСКА.
Среди юниоров в весовой категории свыше 100 кг победу одержал Артём Фоменков, среди юношей в весе 73 кг золотую медаль выиграл Андрей Шмидт, в весовой категории 46 кг второй результат показал Максим Трахиров.
Все трое по итогам соревнований получили право на участие в юниорском и юношеском первенствах России по дзюдо, которые пройдут в 2021 году.