24.11.2020 (17:35)
Армейская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата Европы по скалолазанию в скорости
В первый соревновательный день чемпионата Европы по скалолазанию, который проходит в Москве, армейская спортсменка Юлия Каплина установила новый мировой рекорд в квалификации и показала третий результат в дисциплине «скорость» среди женщин.
В борьбе за третье место Юлия Каплина уверенно обогнала представительницу Польши Александру Калуцку (7,05 против 8,30).
В квалификации представительница ЦСКА обновила мировой рекорд в скорости 6,964 секунды.
Также Юлия Каплина является обладателем олимпийской лицензии в многоборье, которую завоевала на отборочном турнире во Франции в 2019 году.
Чемпионский титул европейского первенства 2020 года у Екатерина Баращук (7,37). Елизавета Иванова уступила победителю всего семь сотых секунды.
Сегодня в рамках чемпионата Европы по скалолазанию проходят финалы в дисциплине «болдеринг» среди мужчин и женщин.