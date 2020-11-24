24.11.2020 (17:35)

Армейская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата Европы по скалолазанию в скорости

В первый соревновательный день чемпионата Европы по скалолазанию, который проходит в Москве, армейская спортсменка Юлия Каплина установила новый мировой рекорд в квалификации и показала третий результат в дисциплине «скорость» среди женщин.

В борьбе за третье место Юлия Каплина уверенно обогнала представительницу Польши Александру Калуцку (7,05 против 8,30).

В квалификации представительница ЦСКА обновила мировой рекорд в скорости 6,964 секунды.

Также Юлия Каплина является обладателем олимпийской лицензии в многоборье, которую завоевала на отборочном турнире во Франции в 2019 году.

Чемпионский титул европейского первенства 2020 года у Екатерина Баращук (7,37). Елизавета Иванова уступила победителю всего семь сотых секунды.

Сегодня в рамках чемпионата Европы по скалолазанию проходят финалы в дисциплине «болдеринг» среди мужчин и женщин.

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