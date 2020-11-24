24.11.2020 (17:20)

Военнослужащие России и Таджикистана в рамках совместного учения отработали уничтожение противника в едином разведывательно-огневом контуре

Военнослужащие 201-й военной базы России и подразделения Вооруженных сил Республики Таджикистан отработали совместные тактические действия и уничтожение условного противника в едином разведывательно-огневом и разведывательно-ударном контурах с применением артиллерии на одном из этапов российско-таджикского учения на полигоне Самбули.

Согласно замыслу розыгрыша, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» во взаимодействии с разведывательными подразделениями вели мониторинг местности. В ходе наблюдения был обнаружен прорыв границы условным незаконным вооруженным формированием, координаты которого сразу были переданы на объединенный командный пункт контингента.

В результате было принято решение об уничтожении «противника» в едином контуре с единовременным применением минометов «Сани», самоходных гаубиц «Гвоздика» и пары вертолетов Ми-24. Уничтожение разрозненных групп условного противника выполняли мотострелковые подразделения при поддержке бронетранспортеров БТР-82А. Управление осуществлялось при помощи комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», который сопрягается с приборами разведки, наблюдения, прицеливания, целеуказания, радиолокаторами и беспилотными летательными аппаратами.

Всего в этапе учения на полигоне Самбули принимали участие более 700 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной техники.

В совместном учении, которое проходит с 20 по 28 ноября, от российской стороны привлечено более 3 тыс. российских военнослужащих, а также задействовано свыше 550 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице