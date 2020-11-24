24.11.2020 (17:15)

Экипажи отдельного вертолетного полка ЦВО выполнили ночные учебно-тренировочные полеты в небе над Новосибирском

Экипажи транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ-В и ударных Ми-24 отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО) выполнили ночные учебно-тренировочные полеты в небе над Новосибирском.

Во время полетов летчики отработали задачи по поиску условных бандгрупп в ночное время. Для этих целей военнослужащие использовали очки ночного видения и инфракрасную аппаратуру переднего обзора. С целью маскировки отработка задач была осложнена запретом на использование приборов внешнего и внутреннего освещения вертолетов.

Также летчики отработали вопросы полетов по заданному маршруту с разведкой различных объектов и действий в составе боевых звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель.

В мероприятиях было задействовано более 10 транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ-В и ударных вертолетов Ми-24, а также свыше 50 военнослужащих.

Отдельный вертолетный полк входит в состав 14-й армии ВВС ПВО ЦВО и дислоцируется в Новосибирской области.

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